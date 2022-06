Stop pesca, incassati un milione e mezzo di aiuti non dovuti: la Finanza denuncia 92 pescatori

Hanno incassato indennizzi per il blocco della pesca in mare, a causa delle esercitazioni militari nel periodo 2015 - 2019 al poligono di Capo Frasca, nell'Oristanese, oltre 1.600.000 euro, ma un centinaio di pescatori, facenti parte di tre cooperative, non avrebbero potuto neanche arrivare in mare perché operavano con piccole barche a remi nella vicina laguna. È quanto hanno scoperto i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Oristano che hanno denunciato 92 persone per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, nell'operazione «Promontory's funds».

APPROFONDIMENTI IL CASO Il gasolio è troppo caro, Pozzuoli ferma la pesca: paranze e... IL FOCUS Benzina, perché il pieno costa di più nonostante i... ALIMENTAZIONE Dieta dei liquidi, -3 chili in tre giorni: il menù del regime...

Caro gasolio, pescatori di Giulianova a Roma: «Non ci fanno passare»