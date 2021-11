La strada frana, ambulanza bloccata: donna malata salvata dalla figlia

Una strada in frana, da nove mesi, blocca l'ambulanza del 118 chiamata per soccorrere una donna in preda a un malore, la figlia riesce a fatica a portare l’anziana madre alla piazzetta del paese dove gli operatori sanitari erano in attesa per trasferirla all’ospedale di Avezzano e così riescono a salvarla.

Si è sfiorata la tragedia a Poggio Filippo, una frazione di appena 150 abitanti, dove da mesi uno smottamento ha reso praticamente impercorribile una strada che collega alcune abitazioni a Poggio Filippo. La pioggia ha causato lo “scivolamento” della sede stradale per un lungo tratto, tanto da renderla impercorribile pure a piedi. Si tratta di Via Casali Giusti, che collega alcune abitazioni con il resto del paese.

Il mezzo del 118, proprio causa frana, non ha potuto raggiungere la casa della donna colpita da malore a causa della frana. La figlia della malata si è fatta coraggio e è riuscita a trasportare l’anziana madre sino alla piazzetta principale di Poggio Filippo, dove l’attendeva l’ambulanza del 118. A buon fine il trasporto in ospedale.