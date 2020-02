Lavori finiti, riapre l'ultima rampa della Perimetrale nel Napoletano: «Così meno traffico»

Riaprirà lunedì 17 febbraio, alle ore 9:30, la quarta rampa della Sp500 Perimetrale di Melito direzione Lago Patria. I lavori hanno riguardato il rifacimento di giunti e tappetino. Con quest'ultima apertura si è completata l'operazione di messa in sicurezza ed in esercizio di svincoli e rampe della perimetrale. «Sono certo - ha commentato il consigliere Cacciapuoti - che queste lavorazioni consentiranno un miglioramento del flusso veicolare in un’ area molto trafficata, soprattutto in virtù della strategicità di collegamento».



