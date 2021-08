Strade di sangue, due morti: uno sull'Appia, uno venti giorni dopo l'incidente a Priverno

E' morto venti giorni dopo l'incidente in cui era rimasto gravemente ferito. Non ce l'ha fatta Antonio D'Atino, 57 anni. L'uomo di Priverno è spirato al San Camillo di Roma dove era stato trasferito in eliambulanza in codice rosso dopo essere stato soccorso lungo la vecchia 156 a Ceriara di Priverno. Era il 26 luglio. Quel giorno quattro auto rimasero coinvolte in un violento nell'incidente. Nove le persone ferite. D'Atino, lavorava come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati