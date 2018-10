Strade mulattiere, gli incidenti costano 206 euro a persona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Ottobre 2018, 07:00

Il primato è detenuto da Napoli: 2374 incidenti in dodici mesi. E, nell'intera provincia, se ne sono verificati 5625 che hanno causato 95 morti e 7325 feriti nel 2017, più dell'anno precedente. Trend negativo anche nel resto della regione e in particolare sulle autostrade. Colpa della manutenzione «quasi nulla» e delle condizioni di sicurezza troppo trascurate dalla politica, l'accusa di Automobil Club che ha elaborato i dati Istat e stimato i costi sociali dei sinistri, vere o simulati per intascare i premi assicurativi (l'ultima truffa l'altro ieri a Torre Annunziata). La spesa è stata di un miliardo e 200 milioni, pro capite pari a 206 euro all'anno.