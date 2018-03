Strage a Cisterna. Il marito le ha ucciso le figlie e si è suicidato: Antonietta lascia l'ospedale

Mercoledì 21 Marzo 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 14:26

Antonietta Gargiulo, la donna ferita il 28 febbraio dal marito che poi ha ucciso le figlie e si è tolto la vita, a Cisterna, è stata dimessa dal San Camillo. Questa mattina i medici hanno ritenuto che non avesse più bisogno di cure dell'ospedale romano.Antonietta - secondo quanto rendono noto dall'ospedale - può parlare e muoversi. Non è stata resa nota la sua destinazione. In questo periodo la donna, che appena uscita dal coma farmacologico ha saputo della tragica fine delle figlie, è stata assistita dai familiari e dagli appartenenti alla comunità di preghiera della quale faceva parte, a Cisterna.Secondo quanto riferito dal parroco della chiesa di San Valentino, il giorno dei funerali, Antonietta aveva deciso insieme agli stessi familiari di perdonare Luigi Capasso, il marito - appuntato dei Carabinieri - dal quale si stava separando.