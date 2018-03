Strage a Cisterna, 6.000 in piazza per salutare Alessia e Martina con una canzone di Eros Ramazzotti

Domenica 4 Marzo 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 21:50

Circa seimila persone, sotto una pioggia battente, hanno voluto salutare con un corteo, le due bambine di 8 e 13 anni uccise dal padre che poi si è suicidato.Il lungo corteo è partito dal centro di Cisterna, dalla chiesa di Santa Maria Assunta, arrivando fino al cimitero cittadino.«Cisterna vi porterà sempre nel cuore» recita uno degli striscioni. Bambini e genitori avevano una candela accesa o un palloncino bianco. Al termine del corteo c'è stato un momento di preghiera e, in conclusione, è stata fatta ascoltare una canzone di, il cantante preferito di Alessia.La strage familiare ha sconvolto la comunità di Cisterna. Sono emersi, nel frattempo, ulteriori particolari sul piano criminale di Luigi Capasso che in una busta ha lasciato anche dei soldi per l'amante, oltre alle lettere indirizzate ai fratelli e 10.000 euro per pagare le spese dei funerali.