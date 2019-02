Strage di Erba, Azouz è sicuro: «Olindo e Rosa innocenti». Il giallo dei plichi ritrovati, uno era aperto

- continuo ad aiutarli perché la giustizia possa trionfare».













IL GIALLO DEI PLICHI APERTI Intanto il Tribunale di Como, il 6 febbraio scorso, ha informato i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati definitivamente in quanto ritenuti colpevoli della strage di Erba, che nel corso di un controllo nell'ufficio corpi di reato è stato «rinvenuto uno scatolone contenente cinque plichi di reperti». Di questi cinque plichi uno in particolare col numero «C.R. 4928/07» e «contenente un cellulare», è scritto nella nota del Tribunale di Como, «risultava aperto senza che vi fosse allegato il verbale di apertura».



Sembrava che ormai da anni lafosse un caso chiuso, con gli assassini condannati e in carcere, ma evidentemente per qualcuno non è così. A 12 anni da quell’11 dicembre 2006 in cui persero la vita, il piccolo, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini,, papà di Youssef e marito di Raffaella, è sicuro che, i due vicini di casa condannati all'ergastolo nel 2011 con l'accusa di omicidio plurimo aggravato,Lo ha detto, e non è la prima volta, in un’intervista rilasciata a Radio Cusano Campus. «Una cosa è certa - ha detto Azouz - Olindo e Rosa sono innocenti. Ma a me non interessa la revisione del processo, ma solo che arrestino i veri assassini della mia famiglia». «Sto lavorando anche dalla Tunisia, in contatto con gli avvocati di Olindo e Rosa - ha aggiuntoMarzouk, che si trova in Tunisia (e lo era anche il giorno dell’omicidio) rimarca le contraddizioni nei verbali, le macchie di sangue di Raffaella e della vicina di casa che non combacerebbero con la ricostruzione fatta nel processo, e il movente della strage: «Non è stata una vendetta contro di me o mia moglie, ci metterei la mano sul fuoco. Se fossi stato in casa avrebbero ucciso anche me, ma se non ci fossi stato ora all’ergastolo ci sarei io», le sue parole.