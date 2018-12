Strage in discoteca, i pm: «Trovata la bomboletta di spray urticante, otto gli indagati»

minorenne indagato, ma è solo un atto dovuto perché è tutto da vedere. La consistenza indiziaria sarà tutta da valutare. Ma sul ragazzino ci sono flebiil indizi». Lo ha detto Giovanna Leboroni, procuratore per i minori delle Marche durante la conferenza stampa ad Ancona a proposito della tragedia nella discoteca.



Trovata la bomboletta spray, possibile concausa della tragedia. «C'è un soggetto, ma è solo un atto dovuto perché è tutto da vedere. La consistenza indiziaria sarà tutta da valutare. Ma sul ragazzino ci sono flebili indizi». Lo ha detto Giovanna Leboroni, procuratore per i minori delle Marche durante la conferenza stampa ad Ancona a proposito della tragedia nella discoteca.





Il procuratore per i minori ha spiegato che il suo ufficio procede per «omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e lesioni colpose». La magistratura ordinaria, invece, ha spiegato Monica Garulli, procuratore capo di Ancona, «procede per concorso in omicidio colposo aggravato».



Il minorenne indagato è «chiamato in causa da tre» persone «ma in modo generico», ha detto la procuratrice per i minorenni. Oltre al minorenne, altre 7 persone sono indagate nell'inchiesta per la morte di sei persone nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Si tratta, hanno spiegato i pm, dei tre titolari della società che gestisce la discoteca e dei quattro proprietari dell'immobile.



«Due persone - spiega - avrebbero dichiarato di essere state derubate, il che potrebbe rendere plausibile la tesi dell'utilizzo di una sostanza urticante con finalità predatorie ma è un'ipotesi che stiamo verificando».

Lunedì 10 Dicembre 2018

