Strage in discoteca, l'intercettazione a Chi l'ha Visto: «Sono messo male, i biglietti sono di più e non bastano»

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 22:55

Alla discoteca diper il concerto dic'erano più persone del consentito. Gli inquirenti stanno indagando per accertare le responsabilità della tragedia che è costata la vita a sei persone e a Chi l'ha Visto? viene mandata in onda un'intercettazione che confermerebbe i primi sospetti.«Sono messo male - spiega al telefono uno degli organizzatori dell'evento - perché di solito faccio cinquemila prevendite. Questa volta ho stampato seimila biglietti e li ho venduti tutti. Il locale ha una certa capienza non posso farne cinquantamila. Intanto vendiamo quello che abbiamo e poi valutiamo». Nella discoteca possono entrare 871 persone, ma in trasmissione viene mostrato un biglietto della prevendita con un numero seriale pari a 5.242.Intanto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dei minori di Ancona ha convalidato l’arresto al ragazzo fermato per droga e indicato come la persona che ha disperso nell'aria lo spray urticante, ma lo ha rimesso in libertà non essendoci i presupposti per la custodia cautelare (reiterazione del reato, pericolo di fuga, inquinamento delle prove).