Strage Erba, i Castagna querelano Azouz. «A rischio denuncia anche chi li ha insultati sui social»

La calunnia è un venticello, ma se diventa tempesta - con interviste velenose e frasi d'odio sui social - serve ricorrere ai ripari. Per questo i, Beppe e Pietro, hanno deciso di rivolgersi alla procura di Como contro l'ex cognato. Al centro degli atti finiti sul tavolo dei magistrati alcune sue dichiarazioni sulla strage di Erba in cui l'uomo di origine tunisina ha perso ladi soli due anni. Nella corte di via Diaz, sotto i colpi di spranghe e coltelli, morì anche la vicina di casa. Ora Azouz rischia di essere indagato, e di finire a processo, per diffamazione a mezzo stampa.Due le querele presentate, a quanto risulta all'Adnkronos, ma il numero potrebbe aumentare. E le denunce potrebbero riguardareche nella strage dell'11 dicembre 2006 hanno perso, oltre alla sorella e al nipotino, anche la madre Paola Galli. Nel mirino degli inquirenti, su indicazione dell'avvocato Massimo Campa che assiste i fratelli Castagna, sono finite diverse dichiarazioni di Marzouk che da tempo, già prima della sentenza del tribunale, solleva dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati in via definitiva all'ergastolo per il quadruplice omicidio.Di recente Azouz, che vive in Tunisia, ha, ma ancor prima ha lanciato frecciatine sempre meno velate. Le denunce riguardano alcune affermazioni rilasciate a una radio nel dicembre 2018 e a un sito online nel febbraio 2019 in cui lascerebbe intendere che chi ha ucciso lo