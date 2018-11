Strage di Erba, per Olindo Romano e Rosa Bazzi c'è una possibilità? L'indiscrezione a Pomeriggio 5

Mercoledì 21 Novembre 2018, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 19:52

Perci sarebbe una nuova possibilità? Oggi, durante la puntata di Pomeriggio 5, si è tornati a parlare della strage di Erba, l'omicidio multiplo che l'11 dicembre 2016 ha portato alla morte di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane. Il 3 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha confermatoper i vicini di casa Rosa Bazzi e Olindo Romano. Ma ora ci potrebbero essere delle novità.LEGGI ANCHEIn studio con Barbara D'Urso, il giornalista di Telelombardia Marco Oliva che avrebbe spiegato cosa sta succedendo: «La Cassazione ha detto alla difesa che avrà la. Ad agosto la Cassazione aveva detto 'no' all'incidente probatorio e molte prove sono state distrutte. Ma la difesa adesso avrebbe l'autorizzazione a compieresui reperti rimasti, tra cui dei capelli sulla felpa dele un accendino. Olindo e Rosa si dicono innocenti. E avrebbero detto che la loro dichiarazione di colpevolezza avrebbe fatto parte di una».A Pomeriggio 5 anche la dichiarazione dell'amica di Rosa Bazzi, Fernanda: «Olindo era sovrappeso, ogni volta che faceva le scale per venire a casa mia non ce la faceva. Rosa è asmatica e in un posto pieno di fumo ci sarebbe rimasta secca. Gli avevo detto di trovarsi un buon avvocato, perché potevano diventare i capri espiatori. Ma loro erano tranquilli perché dicevano di non aver fatto niente».