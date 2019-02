Strage di Erba, a «Le Iene» la confessione di Olindo: ma nel video ci sono troppi errori

LEGGI ANCHE

Sono Le Iene a riparire i dubbi sulla strage di Erba. Un video inedito, girato un mese dopo il delitto avvenuto l'11 dicembre 2006, in cui Olindo Romano, condannato poi in via definitiva all'ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi, raccontava i particolari del massacro al criminologo Massimo Picozzi, allora consulente del difensore d'ufficio.Il «documento inedito» sarà trasmesso in esclusiva dalla trasmissione 'le Ienè, che nelle scorse settimane ha sollevato dubbi sulla colpevolezza dei due condannati, e andrà in onda domani alle ore 21.10 su 'Italia 1'. Si tratta di uno dei filmati che, riportano 'le Ienè, erano stati realizzati su incarico del difensore d'ufficio di Olindo Romano: all'epoca venne fuori solo il più noto dei video, quello in cui Rosa Bazzi raccontava, tra le lacrime, il movente e la dinamica del pluriomicidio. Secondo quanto anticipano "Le Iene", autorizzate da Olindo Romano a pubblicare domani il filmato, il contenuto delle confessioni è carico di «incredibili inesattezze ed errori grossolani nella ricostruzione della dinamica».