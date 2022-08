Strage sull'A1 a Cassino: tre morti e due feriti gravi in uno scontro tra due tir e un'auto

Scontro tra due tir e un'auto: tre morti e due feriti gravi. La strage si è consumata stanotte, poco prima dell'una sulle corsie dell'A1 nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, in direzione Sud al chilometro 673. Stando alla prima ricostruzione due Tir pe evitare un'auto in panne si sono scontrati. A perdere la vita i due conducenti dei mezzi pesanti e un'altra persona. Una scena terribile, quella che si sono trovati di fronte i soccoritori: un ammasso di lamiere e corpi dilaniati. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalla lamiere dei mezzi. La polizia stradale ha lavorato tutta la notte per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica, mentre le vittime sono ancora da identificare, per questo sono state trasferite all'obitorio del Santa Scolastica di Cassino e sono disposizione del magistrato di turno presso la Procura la dottoressa Francesca Fresch. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte, riaperta solo all'alba.

