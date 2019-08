Diede fuoco alla moglie e tentò di strangolarla: dopo 6 anni ottiene la semilibertà

Venerdì 2 Agosto 2019, 03:00 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 08:18

Aveva stretto le mani sul collo della, poi l’aveva caricata in macchina e dopo aver simulato un, le aveva dato fuoco. Ieri,ha ottenuto la. A sei anni dal tentato omicidio di, la madre dei suoi due figli che riuscì miracolosamente a salvarsi, il quarantenne di Loria , in provincia di, che termina di scontare la pena nel 2023 in virtù dei tredici anni di condanna, può già lasciare ilper cominciare un lavoro. «Il condannato ha mantenuto condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività» scrive il tribunale di Sorveglianza di Venezia accordando la scarcerazione e la misura della semilibertà.La reazione dell’ex moglie è stata di rabbia e sconforto. «Mi sento offesa come donna, mi sento ferita come madre. Lo dico per me, ma credo di dirlo a nome di tante altre vittime: l’Italia sta precipitando nel Medioevo».Ma a far arrabbiare la 37enne originaria di Salerno non è nel merito la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Che al Signor Loro (così chiama il suo ex da quel 17 gennaio di sei anni fa) venisse concesso il beneficio di uscire di giorno dal carcere per andare a lavorare in un’azienda privata, Matilde se lo aspettava. E neppure si era detta contraria. Mai però avrebbe immaginato che quei giudici, chiamati a esprimersi sul percorso rieducativo dell’ex marito, finissero per chiamarla in causa, ricostruendo la sua storia sentimentale con Loro e i motivi della fine della loro relazione. «Quando Andrea Loro sposa Matilde - scrivono i giudici - lui ignora che la donna abbia uno spessore culturale di gran lunga superiore al suo, e quando vede il matrimonio fallire per la scarsa dedizione di Matilde alla casa e ai figli, matura dentro di sé il proposito di ucciderla». Una frase destinata a sollevare non poche polemiche. «In tale contesto è maturato il reato» riporta l’ordinanza. E poi ancora: «Loro ha partecipato in carcere al gruppo sulla violenza di genere e con i permessi premio al progetto “Cambiamento maschile” con risultati molto positivi in termini di coinvolgimento e serietà. Merita quindi la misura della semilibertà per consolidare attraverso il lavoro e la famiglia il processo di risocializzazione già intrapreso».LA DIFESALoro, che ha già trovato un lavoro in un’azienda vicino a casa non potrà lasciare però subito il carcere. Con ogni probabilità la nuova misura detentiva scatterà a fine mese per permettere al quarantenne di cominciare appunto a lavorare a inizio settembre. «Questo caso dimostra come il carcere, se utilizzato nel modo corretto - ha commentato Lorenza Secoli, il legale che ha seguito Andrea Loro fin dall’arresto - funziona e permette il reinserimento nella società di chi ha sbagliato». Una decisione giusta quella dei giudici per l’avvocato difensore su cui si era già espressa con parare favorevole anche la procura generale di Venezia. «Loro - continua il legale difensore - è stato un detenuto modello e ha seguito percorsi che gli hanno permesso di superare la propria rabbia. Ha frequentato in carcere ai corsi sulla violenza di genere e in occasione dei permessi premio ha partecipato al progetto “Cambiamento maschile” gestito dalla cooperativa “Una casa per l’uomo” di Montebelluna. La semilibertà è il premio per un comportamento cristallino. Loro è un uomo nuovo».