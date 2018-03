Venerdì 9 Marzo 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 20:04

Dentro ale in comune con una. Sembrerebbe una cosa impossibile considerati i controlli antiterrorismo attuati negli ultimi anni in Italia. Nonostante ciò l'inviata dici è riuscita.«Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli mette alla prova le procedure anti-terrorismo in uno dei luoghi più a rischio di Milano: il Duomo. Una collaboratrice dell'inviato di Striscia mostra come sia facile entrare con una pistola giocattolo di metallo nascosta nella borsa, nonostante i controlli con il metal detector e le perquisizioni dei militari all'ingresso. La stessa persona entra poi nella sala del consiglio comunale di Palazzo Marino, nel pieno centro di Milano, portando tranquillamente con sè la pistola». Lo comunica Mediaset con una nota.