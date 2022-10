Stromboli, paura per nuova eruzione: lava in mare, cosa sta succedendo

Lo Stromboli torna a far sentire la sua voce. Dalle 9:23 di stamane una imponente colata lavica, accompagnata da denso fumo, visibile anche dalla frazione di Ginostra cade dal cratere nord e attraversando la Sciara del fuoco si avvicina alla linea di costa.

Stromboli, colata lavica in mare

La colata lavica, che si è formata in seguito all'eruzione di stamane dello Stromboli, ha raggiunto il mare. Il suo contatto con l' acqua solleva intense nubi di vapore. Il flusso piroclastico originario è seguito da altri piccoli flussi. L'attività esplosiva non mostra significative variazioni. Dal punto di vista sismico, a partire dalle ore 8:24, si è osservato un incremento dell'ampiezza del tremore vulcanico che ha raggiunto livelli alti in corrispondenza del flusso piroclastico; attualmente l'ampiezza del tremore si attesta su livelli medio-alti.

Stromboli, crolla la terrazza del cratere

L'inizio della fase effusiva sullo Stromboli, tuttora in corso, ha provocato il crollo parziale della terrazza craterica e il flusso piroclastico, generato dal crollo del materiale di parte dell'orlo craterico, ha prodotto un segnale sismico della durata di 3 minuti registrato da tutta la rete sismica. Lo rende noto il laboratorio di Geofisica Sperimentale di Firenze.

Ecco il denso flusso piroclastico che si è formato questa mattina nella parte sommitale dello #Stromboli, alle Isole Eolie. Tale flusso è stato generato dal crollo di una piccola porzione dell'orlo craterico da cui è poi traboccata una colata di lava che ha raggiunto il mare. pic.twitter.com/y6fqqvmdUP — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) October 9, 2022

L'impatto sull'acqua del materiale stesso ha prodotto uno tsunami di 2 centimetri registrato alle 9:24. Oltre all'emissione di lava nel settore craterico di nord-est si registra un incremento dell'attività di 'spattering' , accompagnata da valori del tremore vulcanico su livelli alti.