Stroncato da malore a 58 anni in Val di Maso, la moglie ha tentato di rianimarlo

ROANA - Poco prima delle 14 di oggi, 20 giugno, il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla Centrale del 118, a seguito della chiamata della moglie di M.Z., 58 anni di Monselice, colto da malore in Val di Maso, non distante dell'abitato di Cesuna. La donna ha provato a salvare il marito con manovre di rianimazione. Anche i soccorritori hanno tentato a lungo, supportati poi dal personale medico dell'ambulanza sopraggiunta nel frattempo, ma non c'è stato nulla da fare per il 58enne. Sul posto anche i Carabinieri di Canove.