STRONCONE La sua positività al Covid-19 l'ha comunicata mercoledì sera l'Usl. Si tratta di un ventisettenne di Stroncone sintomatico risultato positivo al tampone rinofaringeo eseguito dai sanitari del distretto sanitario di Terni. Rientrato alcuni giorni fa dall’isola di Malta, è in isolamento domiciliare e al centro di un’indagine epidemiologica per tracciare i contatti avuti nei giorni scorsi dopo il suo ritorno dall'estero. idemiologica per tracciare i contatti stretti. La curva dei contagi torna così a salire dopo che nei giorni scorsi anche una mamma e il suo bimbo di appena 15 giorni erano risultai positivi. Entrambi residenti a Terni sono stati ricoverati all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nei giorni successivi anche il papa del neonato è risultato positivo al tampone. L’uomo, di origini straniere ma da 11 anni in Umbria – secondo quanto riferito dall’Usl 2 – è totalmente asintomatico. Al tampone rinofaringeo è invece risultato negativo il fratellino di appena sei anni, affidato alle cure di un’amica di famiglia per evitare contatti e quindi il possibile contagio.

Ancora ricoverato nel reparto di Pediatria del Santa Maria della Misericordia, il neonato è «in buone condizioni da sabato scorso», fanno sapere dalla Usl Umbria 2. Ultimo aggiornamento: 09:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA