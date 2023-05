Studente accoltella la prof a scuola ad Abbiategrasso e minaccia la classe con una pistola finta. Aveva problemi didattici. I compagni: «Colpiva senza emozioni»

Paura stamattina in un liceo di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Uno studente dell'istituto Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi, ha aggredito la sua professoressa, colpendola al braccio e alla testa con un'arma da taglio. La donna, di 51 anni, non sarebbe in condizioni gravi. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri. Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 8.30, la professoressa avrebbe riportato un taglio a un braccio, mentre lo studente, un 16enne, avrebbe riportato a sua volta leggere ferite.

La prof accoltellata di sorpresa. I compagni minacciati con una pistola finta

Una compagna di classe ha raccontato:

interrogato in storia , lui ha frugato nello zaino ha tirato fuori le armi. ravamo appena entrati in classe, dovevamo fare un lavoro di gruppo. La prof ha detto che lo avrebbe, lui ha frugato nello zaino ha tirato fuori le armi.

Sarebbe stata accoltellata di sorpresa la professoressa di Lettere, che si chiama Elisabetta Condò. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, infatti, la docente stava passando tra i banchi, all'inizio della lezione, quando, appena superata la fila dove siede lo studente poi bloccato, è stata aggredita alle spalle. Erano circa le 8.10. La professoressa è riuscita a divincolarsi ed è stata soccorsa. A quel punto il ragazzo avrebbe estratto una pistola, poi risultata una replica, e minacciando i compagni li ha fatti uscire dall'aula. Il giovane si è quindi seduto in fondo all'aula appoggiando su un banco coltello e pistola, che sono stati poi sequestrati, e non ha opposto resistenza ai carabinieri.«E».

Prof ricoverata in ospedale: ferita all'avambraccio e alla testa

La professoressa è stata ricoverata all'ospedale di Legnano, a Milano, in codice giallo. Secondo quanto riferito dal 118 ha riportato una ferita da taglio a un avambraccio e una più superficiale alla testa. Il presunto assalitore, uno studente 16enne, è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano con lievi lesioni.



Valditara: «Fatto inquietante»

«Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante», ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, GIuseppe Valditara. «Dopo l'esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo», ha aggiunto Valditara intervenendo al Pact for Innovation Summit.

Il colloquio

«Non abbiamo mai avuto avvisaglie della possibilità di un comportamento simile, non potevamo certo immaginare questo, però domani era previsto un colloquio con lo studente e con i genitori per dei problemi didattici, sui quali non entriamo nei particolari». A dirlo è Michele Raffaeli, dirigente scolastico del plesso, che si trova in via Luigi Einanudi ad Abiategrasso, in provincia di Milano.

Il racconto dei compagni: «Colpiva senza emozioni»

«Quando ho visto che evacuavamo e si pensava che un nostro compagno fosse armato di pistola ho pensato: "Allora succede anche qui, non solo in America"». A raccontarlo è uno studente, il rappresentante di istituto della scuola. «Quando sono entrato nell'aula al secondo piano, che era vuota, l'ho visto in fondo alla stanza, con le due armi posate sul banco davanti a lui. In un'aula vicina stavano soccorrendo la professoressa», racconta.

«Ho sentito urlare tutti, mi sono girato e ho visto che brandiva un pugnale, cominciando a colpire la prof da dietro, alla spalla, al braccio, senza urlare, senza dire niente, non era agitato, sembrava non avere emozioni», dice un altro compagno di classe del 16enne. «Poi ho visto che alzava una pistola, mentre la prof veniva accompagnata fuori dalla stanza, e sono scappato immediatamente insieme a tutti gli altri».