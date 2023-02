Lite a scuola davanti alle macchinette del caffè: accoltellato studente di 17 anni

Treviso, lite choc tra studenti davanti alla macchinetta del caffè, nel corridoio della scuola, durante l'intervallo: un ragazzo di 16 anni all'improvviso estrae un coltello e ferisce l'altro, di 17 anni. È successo all'istituto professionale Turazza in via Da Milano verso le 11 di giovedì 23 febbraio, al cambio dell'ora. Il personale medico del Suem ha soccorso e medicato il 17enne, ferito per fortuna in maniera non grave. La polizia ha fermato il 16enne e l'ha portato in Questura. Il minorenne è indagato a piede libero con l'accusa di lesioni aggravate. Sembra che la lite sia nata da una disputa per pochi spiccioli di resto della macchinetta.