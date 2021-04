di Mauro Calise

Il problema è saltato fuori a proposito degli «obiettori di vaccino» nell’ambito del sistema sanitario. È stato - relativamente – semplice emanare una legge che li penalizzasse perché rappresentano un pericolo per i malati che dovrebbero curare. Ma, nel momento dell’identificazione, i computer sono andati in corto circuito. Mettere in comunicazione gli elenchi delle varie fonti istituzionali...