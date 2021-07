Studente scomparso trovato morto carbonizzato, identificato con il Dna. Il dolore del padre: «Adesso è tra gli angeli»

Svolta nel giallo dello studente di Marsala (Trapani) scomparso da Pisa il 24 luglio. È di Francesco Pantaleo, il 23enne siciliano, il corpo trovato carbonizzato la domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme (Pisa), a pochi chilometri dalla città. L'identificazione è avvenuta attraverso i campioni di Dna concessi dai genitori agli inquirenti. Il giovane risultava irreperibile da giorni, dopo l'allarme lanciato dalla famiglia che risiede in Sicilia, e nella sua abitazione erano stati trovati tutti i suoi effetti personali, compresi i suoi occhiali da vista. Da chiarire le circostanze della morte.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Vittorio Carità morto in una pozza di sangue,la Procura... LA BIMBA SCOMPARSA Denise Pipitone: l’ex pm Maria Angioni a processo per falsa...

Studente scomparso a Pisa trovato morto carbonizzato

Francesco era studente della facoltà di Ingegneria informatica all’università di Pisa. Di lui non si avevano più notizie da sabato 24 luglio. Si era allontanato da via Adige, nei pressi della Torre. Il giovane, che viviva nell’appartamento con due coetanei, aveva lasciato tutti i suoi effetti personali in casa: il telefonino, il portafoglio con documenti d’identità e bancomat, occhiali, pc che usava per studiare (ritrovato con la memoria cancellata e con l’ultimo accesso dalle 9.15 alle 9.30 di sabato mattina). A quanto si apprende, il ragazzo era in attesa di conoscere il voto di un esame, che gli avrebbe aperto la strada per discutere la tesi di laurea.

L'appello dei genitori

Erano stati i genitori, attraverso i canali social, a lanciare l'allarme. «Aiutatemi a trovare mio figlio scomparso sabato mattina da Pisa», il primo appello lanciato su Facebook dal padre, Tonino Pantaleo. Per giorni la famiglia ha ricevuto da tantissimi utenti messaggi di solidarietà. Fino alla ferale notizia di oggi.