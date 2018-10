CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Ottobre 2018, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mercato in continua crescita che è arrivato a pesare per lo 0,9 per cento del Pil, 69 nuove sostanze individuate, un numero crescente di minori coinvolti e 298 decessi accertati: i dati che emergono dalla relazione al Parlamento sul consumo di droghe in Italia sono inquietanti. E lo sono anche di più se si incrociano con quelli raccolti dall’European drug report presentati a giugno. Secondo questo dossier, a Spagna, Italia e Gran Bretagna sono riconducibili i tre quarti delle richieste di trattamento specialistico per dipendenza da cocaina. Ma l’Italia non è solo una grande piazza di spaccio: è anche uno dei maggiori canali di vendita. Si legge, infatti, nel report targato Ue: «Un’ampia percentuale di droghe illecite passa attraverso l’Italia in rotta verso altri paesi dell’Unione europea».