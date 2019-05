Vicenza, minorenne drogata e stuprata: venduta dall'amica in cambio di cocaina

Martedì 7 Maggio 2019, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 12:02

Uno Vicenza . Una donna di 31 anni ha offerto l’amica di appena 15 anni come merce sessuale in cambio di cocaina. A riportarlo è il Corriere della Sera. Come detto, il fatto è accaduto a Vicenza: la 31enne riteneva di essere una specie di sorella maggiore e avrebbe attirato in trappola la ragazzina.Così la ragazza è stata vittima delle violenze di due marocchini di 27 e 28 anni, che hanno abusato di lei ripetutamente anche insieme alla 31enne. Sarebbe stata anche drogata. Inizialmente la quindicenne non voleva raccontare nulla della violenza perché temeva una reazione del padre. Poi, però, ha deciso di confessare.