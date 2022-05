Suarez e l'esame farsa: sette condanne e due assoluzioni dopo la chiusura dell'inchiesta di Monza

Sette dei nove imputati (a vario titolo per corruzione e falso ideologico dalla Procura di Monza) sono stati condannati dal gup, con rito abbreviato. E’ quanto emerge dopo la chiusura dell’inchiesta di Monza partita nel 2021 per l’esame farsa dell’attaccante uruguaiano Luis Suarez, presso l'Università per stranieri di Perugia. Quattro anni e 8 mesi a un trentenne legale rappresentante della cooperativa sociale di Seregno, convenzionata con l'Università per stranieri di Perugia, condanne da 2 anni e 8 mesi a 6 mesi, per due esaminatori e stranieri accusati di essere aver fatto da intermediari per false certificazioni. Nel 2021 la Procura della FIGC aveva disposto l'archiviazione del caso legato ell'esame sostenuto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana nell'estate 2020.

APPROFONDIMENTI IL CASO Juventus, esame farsa Suarez: caso archiviato IL CASO Caso Suarez, la procura di Perugia chiede il processo per i vertici...