«Sub pescato da Canadair e gettato nelle fiamme», la fake-news di nuovo smascherata dai Vigili del Fuoco

«Insomma, come ogni estate arriva puntuale la notizia del nostro #canadair che pesca un sommozzatore in mare e lo getta sulle fiamme. Ma la bocca d’ingresso dell’acqua è stretta, protetta dalla griglia e la storia è... una #fakenews!». Con tanto di foto (montata) del sub "prelevato". Anche quest'anno arriva la notizia bufala preferita da chi modifica l'informazione social dandola in pasto ai lettori. Dopo i Vigili del fuoco anche la Protezione Civile ha puntualizzato attraverso il proprio profilo Facebook la palese infondatezza di tale "news": «Anche questa estate nessun sub è stato pescato da un Canadair e gettato sulle fiamme. Diffidate delle #fakenews!».









E' incredibile come quella che è di fatto una gag di un film fantozziano rispunti ogni estate, soprattutto dopo che ondate di incendi hanno reso necessario l'uso intensivo dei Canadair i cui piloti hanno un altissimo livello di addestramento, abituati anche a schivare quei bagnanti che si spingono in quei tratti di mare o di laghi potenzialmenti pericolosi e comunque assai segnalati con boe perché riservati appunto alla manovra di rimpimento dei serbatoi d'acqua dei velivoli. Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA