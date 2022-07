Sub di Latina muore a Favignana: malore durante un'immersione

Un uomo di 52 anni di Latina è morto dopo essere stato colto da un malore al largo di Favignana per un'immersione guidata. Due amici che erano con lui sono stati soccorsi e ricoverati nella camera iperbarica dell'isola, non sono in pericolo di vita..

I tre sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera dopo che era stato segnalato un sub privo di sensi, dopo un'immersione. L'uomo è stato preso a bordo e portato a terra, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo, da parte dei sanitari del 118, è stato inutile. La salma è stata trasferita all'obitorio all'ospedale di Trapani, mentre i due amici che si erano immersi con il cinquantaduenne, sono ricoverati in camera iperbarica.