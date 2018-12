Sub muore nel lago di Garda: era un aviere romano di 39 anni

Domenica 2 Dicembre 2018, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 02-12-2018 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto dopo essersi immerso con alcuni amici nelle acque del lago di Garda., era un, ma romano di nascita, da una decina di anni era di stanza all’aerobase bresciana. Sono stati i due compagni a lanciare l’allarme non vedendo più riemergere il militare. Erano arrivati nelle acque di Toscolano Maderno, nella zona vicina alla Casetta degli spiriti dove è presente anche un presepe sommerso, perché è uno dei punti preferiti dai sub.Doveva essere una giornata spensierata all’insegna della passione per le immersioni e invece si è trasformata in una tragedia. I tre stavano facendo una esercitazione, come avevano già fatto tante altre volte. Dopo ore di ricerche, è stato individuato e recuperato il corpo senza vita. Probabile che sia stato un malore durante la discesa a far perdere la vita al militare. La Procura, intanto, ha aperto un’inchiesta per capire cosa possa essere accaduto. Sul posto sono arrivati appena si è saputa la notizia amici e colleghi di Miguel.