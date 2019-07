Sub di 19 anni trovato morto in mare a Latina: era scomparso da ieri sera

Venerdì 19 Luglio 2019, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2019 11:43

Unè stato trovatoin mare, al Lido di, tra Foce Verde e Torre Astura. Il, di appena 19 anni, era scomparso da ieri sera, dato che non era rientrato da una battuta di pesca. A dare l'allarme erano stati i familiari e le prime ricerche si erano svolte già in serata senza esito. Poco prima delle 11 il ritrovamento.Il giovane deceduto è, una grande passione per il mare. Sui social il cordoglio per la prematura scomparsa.