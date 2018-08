CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Agosto 2018, 22:51

L’incubo della frenata dell’economia meridionale quest’anno (1%) e soprattutto l’anno prossimo (0,7%, ovvero la metà del Pil attuale) rende ancora più soffocante il clima nell’angusta sala di via Porta Pinciana, quartier generale della Svimez, sprovvista di aria condizionata. Eppure, non ci sono dubbi sull’allarme lanciato dall’Associazione ieri in occasione delle anticipazioni del Rapporto 2018 che verrà presentato ai primi di novembre. I dati illustrati dal direttore Luca Bianchi sono ben più di un campanello d’allarme: non solo perché segnerebbero la fine di quella “ripresina” in atto da 2015 che, bene o male, è stata da allora in linea con l’andamento del Pil nazionale ma anche perché aggraverebbe uno scenario già zavorrato da problemi enormi e irrisolti.GLI ADDIICome la fuga dal Sud, ad esempio, con oltre un milione e 883 mila residenti che hanno fatto le valigie negli ultimi 16 anni, la metà giovani tra i 15 e i 34 anni, un quinto dei quali laureati, dei quali solo 800mila sono rientrati. O come l’angosciosa crescita del numero delle famiglie con tutti i componenti in cerca di un’occupazione, raddoppiato tra il 2010 e il 2018 fino a raggiungere quota 600 mila (al centronord ne sono state contate 470 mila). Ma qui c’è anche un altro dato significativo: nemmeno quando un componente di queste famiglie trova un impiego la soglia della povertà del nucleo migliora perché al Sud sta crescendo il fenomeno dei “working poors”, le opportunità di lavoro a bassa retribuzione figlie “della complessiva dequalificazione dell’occupazione e dell’esplosione del part time involontario”, spiega la Svimez. Chi era precario, insomma, resta tale.