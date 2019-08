Enrico, perde la gamba dopo un incidente. Si toglie la vita in ospedale a 23 anni

Giovedì 29 Agosto 2019, 02:25 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 20:34

Un volo di almeno dodici metri e, poi, il tonfo sordo a terra. L’allarme che viene lanciato, i soccorsi in azione e una giovane vita che si spegne. Sono i frammenti della tragedia avvenuta ieri pomeriggio all’ospedale regionale di Torrette, attorno alle 17.30. Un paziente di 23 anni, Enrico, è precipitato dal quarto piano della struttura, dove è ospitato il reparto di Ortopedia. Proprio qui il ragazzo, originario di Urbino ma residente a Montecalvo in Foglia con la mamma e la nonna, era ricoverato dalla sera del 14 agosto a seguito di un terribile incidente stradale dove la sua moto da cross si era scontrata violentemente contro una Toyota Yaris, sulla Fogliense. Per gli investigatori della polizia intervenuti ieri all’ospedale non ci sono dubbi: l’episodio è da classificare come suicidio, tanto che la salma del ragazzo è stata già restituita ai familiari.Il gesto estremo sarebbe la conseguenza della disperazione e del dolore provati da Enrico – che in questo periodo era senza lavoro - dopo il sinistro in cui è rimasto coinvolto mentre era in sella al suo due ruote, a Montecalvo.A causa delle gravissime ferite riportate il 14 sera, il 23enne era stato portato con un codice rosso all’ospedale regionale. I medici erano stati costretti ad amputargli una gamba e alcune falangi della mano. Non c’era altra possibilità viste le condizioni critiche in cui versava l’arto inferiore. La ferita che gli ha squarciato l’anima deve essere stata per Enrico più forte di quella riportata nell’incidente, tanto da indurlo a mettere fine alla sua vita. Probabilmente, avrà pensato che dopo l’incidente niente sarebbe stato mai più come prima. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, ieri pomeriggio Enrico è uscito dalla sua stanza dove c’era la mamma, venuta per fargli compagnia. Si è diretto verso il corridoio che conduce fuori dal reparto, ha aperto la porta d’emergenza che dà sul terrazzino (quello solitamente utilizzato dagli utenti per fumare) e poi – sempre secondo l’ipotesi degli inquirenti – si è gettato nel vuoto. Non è chiaro come possa aver raggiunto il balcone.Forse, con una sedie a rotelle, mezzo ritrovato dalla polizia a pochi passi dalla balaustra. La caduta è terminata sulla pavimentazione del piano terra, all’altezza della reception dell’ospedale. Alcuni utenti hanno riferito di aver sentito improvvisamente un tonfo. Un rumore sordo. L’allarme è partito in maniera immediata. Il 23enne sarebbe stato trovato agonizzante, ma sono stati tutti inutili i tentativi di salvargli la vita. Sul posto si sono portati i poliziotti del presidio fisso dell’ospedale coadiuvati dal personale delle Volanti. In un secondo momento, sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi di rito. In pochi minuti, la notizia della tragedia si è diffusa nella struttura di via Conca, lasciando tutti impietriti e senza parole per un gesto che trova le sue radici nella disperazione. Enrico era arrivato al nosocomio la vigilia di Ferragosto, quella che solitamente si passa assieme agli amici, in un clima di festa e serenità.La serata si era trasformata in dramma attorno all’ora di cena, a causa dello schianto contro l’auto guidata da una turista lombarda, in vacanza nella zona. Il trasferimento a Torrette era avvenuto d’urgenza. Anche a causa dell’amputazione dell’arto, i medici avevano inizialmente riservato la prognosi.