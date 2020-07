Roma choc, litiga con la ragazza e si lancia dalla terrazza del Pincio: morto a 21 anni

Choc a Roma. Un bicchiere di troppo e una discussione con la fidanzata per motivi sentimentali hanno portato un giovane 21enne a suicidarsi nella notte, intorno alle 2:30. Il ragazzo si è lanciato dalla terrazza del Pincio, in viale Gabriele D'Annunzio, e si è schiantato al suolo dopo un volo di 15 metri. Immediati i soccorsi allertati dalla fidanzata, sua coetanea, che però non sono valsi a nulla.

Cisterna, lo straziante addio di Angelo su Facebook, poi si toglie la vita: aperta un'inchiesta

Il ragazzo è stato portato all'ospedale San Giovanni ma è deceduto poco dopo. Sul posto, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri di piazza Venezia, di San Lorenzo in Lucina e successivamente i militari di via in Selci per i rilievi. Il caso è stato protocollato come suicidio e la salma del giovane è a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Ultimo aggiornamento: 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA