Suicidio assistito, svolta nel caso di Mario (tetraplegico dopo un incidente): «Deciso il farmaco per una morte indolore»

ANCONA - Il Tiopentone sodico «appare idoneo a garantire una morte rapida (minuti) e indolore. La modalità è quella della autosomministrazione mediante infusione endovenosa». In queste poche righe è contenuta la svolta per il caso Mario e la sua volontà di ricorrere al suicidio medicalmente assistito: una svolta destinata a riscrivere la storia sul fine vita in Italia e a fare giurisprudenza, almeno fino a quando il Parlamento non si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati