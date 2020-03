Annuncia il suicidio con un sms all'amico, ma lui lo legge 4 giorni dopo: trovato il cadavere di un 50enne a Teramo

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Nerito di Crognaleto in provincia di Teramo . Un cinquantenne è stato trovato cadavere trovato nello scantinato di casa.Viveva da solo e, stando ad una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell’ordine, si è tolto la vita impiccandosi ad una trave, dopo aver inviato l'ultimo messaggio, in cui annunciava il suicidio, sul telefonino di un amico.Quando purtroppo lui l'ha letto era già tardi. I soccorsi hanno raggiunto l'abitazione ma per il medico legale è stato possibile soltanto accertare il decesso del 50enne: la morte risaliva a quattro giorni prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, il 118 e i vigili del fuoco per l’apertura della porta. Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio del Mazzini di Teramo. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo.