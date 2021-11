Draghi, diretta: «Italia in lieve ma costante peggioramento, evitiamo rischi». Speranza: «Terza dose agli over 18 dal primo dicembre»

«La situazione italiana è oggi sotto controllo ma quella all'esterno del nostro Paese è molto grave», ha esordito Mario Draghi illustrando il decreto sul Green pass rafforzato, per il quale è stato dato il via libera dal Cdm. «Siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole», ha aggiunto.

Il premier ha evidenziato, comunque, che anche in Italia la situazione contagi è in «lieve ma costante peggioramento» e che è necessario «evitare rischi».

Decreto Super Green pass, il PDF

Il premier: «Grazie agli italiani che si sono vaccinati»

«Vorrei ringraziare tutti gli italiani che hanno aderito alla campagna vaccinale con grande partecipazione», ha detto il premier. «I nostri ricordi vanno ai morti, alla caduta dell'8% dell'economia, vanno alle attività chiuse, ai ragazzi in dad e non sono stati bene, alcuni di loro stanno ancora soffrendo, e soprattutto i ricordi della povertà. Quest'anno gli italiani hanno reagito, ora vogliamo conservare questa normalità, non vogliamo rischi».

«Questi provedimenti dicono che vogliamo prevenire per preservare, per conservare, vogliamo essere molto prudenti per evitare i rischi» e «per riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati, che gli italiani si sono conquistati nel corso di quest'anno».

«È importante non sottovalutare le diversità di comportamenti, di vedute, nè sottovalutare ne criminalizzare ma cercare di continuare sulla strada, cercando di convincere, non credo ci siano alternative», ha spiegato rispondendo a una domanda sui No vax. Il premier, la terza dose l'ha già fatta, ha annunciato.

Speranza: terza dose agli over 18 dal primo dicembre

«Il messaggio di fondo è un rafforzamento del Green pass per evitare chiusure e riduzioni di capienze, proviamo ad avere disciplina più rigida ma bilanciamo questo col ridurre le restrizioni. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. «La durata del Green pass sarà di 9 mesi» e «da oggi è possibile avere il richiamo a 5 mesi e ci apprestiamo a una ulteriore modifica - ha aggiunto - dal primo dicembre allargheremo la platea anagrafica della dose di richiamo. Dal 1/o dicembre sarà possibile la dose richiamo sopra i 18 anni».