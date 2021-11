Super Green pass solo a vaccinati e guariti dal Covid per frenare la quarta ondata, Regioni a Palazzo Chigi alle 18

Un super Green pass ipotizzato solo per le persone vaccinate o guarite dal Covid, mentre si fa strada l'idea di mantenere i divieti solo per i No vax: è quanto chiedono le Regioni al governo, e oggi ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi alle 18. Nel tardo pomeriggio, infatti, si terrà l'incontro tra Regioni e governo sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata del Covid. A palazzo Chigi saranno presenti i ministri degli Affari Regionali e della Salute Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Le Regioni parteciperanno alla riunione in videocollegamento.

«Qualora ci dovesse essere un passaggio in arancione di qualche Regione, siccome questa misura prevederebbe in automatico tutta una serie di restrizioni come la chiusura dei ristoranti alla sera oltre che cinema e teatri, in questo caso dobbiamo mettere in atto un sistema che dia la possibilità a chi si è vaccinato di poter continuare a usufruire di queste libertà». Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rainews24. «Per chi invece decide di non vaccinarsi - ha detto - è giusto garantire il diritto al lavoro ed i diritti primari, ma se una persona non si vaccina è giusto che abbia qualche restrizione in più».

«Ad oggi reggiamo ma iniziamo a registrare soprattutto nella fascia d'età 11-15 anni un livello di contagio che non può non preoccupare. Mi permetto di sollecitare i nostri concittadini a completare la campagna di vaccinazione». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione del programma di Procida Capitale italiana della Cultura 2022.

«Il problema fondamentale è che mancano dei dati in letteratura che ci dicano che questa differenza tra vaccinati e non vaccinati possa tradursi in un'efficace controllo dell'infezione e quindi in un reale controllo dei contagi». Lo dice all'Adnkronos Salute Roberto Cauda, direttore di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, commentando l'ipotesi al vaglio del Governo di introdurre un 'super Green pass' che consenta l'accesso ad attività ludiche solo a vaccinati e guariti da Covid-19.

«Sulla carta - ragiona l'esperto - potrebbe essere di sì nel senso che, laddove tu in determinate attività riduci l'ingresso a queste persone non vaccinate, statisticamente hai un minor rischio di avere persone infette. Ovviamente non porti il rischio a zero, perché il rischio zero sappiamo tutti che non esiste, però sicuramente lo riduci». Non solo. «Un super Green pass - osserva ancora Cauda - potrebbe avere un effetto indiretto di aumento della vaccinazione, perché magari qualcuno che adesso è indeciso potrebbe decidersi, auspicabilmente, a fare il vaccino. E questo, unito al resto, potrebbe essere di impatto». «Resta però un punto interrogativo - precisa l'infettivologo - e cioè: se le persone» non vaccinate «vanno a lavorare, pigliano l'autobus eccetera, tu riduci, ma non annulli» la circolazione del virus, «perché queste persone non è che sono chiuse in casa». Ci vorrebbe un lockdown per i non vaccinati come ha fatto l'Austria? «È una scelta molto difficile e tra l'altro ha dei risvolti di natura economica, sociale e politica. Tutto - conclude - dipenderà dai controlli. Qualunque sia la decisione presa, questa funzionerà se ci sono i controlli».

La Germania ha un numero «non sufficiente di vaccinati» contro Covid-19, «tanti casi e diversi morti; noi dobbiamo far in modo di avere tantissimi vaccinati, pochi casi e pochissimi morti», ma l'Italia rischi di finire come la Germania «se non aumentiamo le prime dosi» e «non corriamo con le terze». Così all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, che su Twitter ha rilanciato l'appello del ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, ai connazionali: «Vaccinati, guariti o morti» entro la fine dell'inverno.