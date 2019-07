Superenalotto, niente sei da record: jackpot a 185 milioni nell'estrazione di giovedì

Superenalotto , ancora una volta fallisce l'assalto al , ancora una volta fallisce l'assalto al sei dei record . La combinazione vincente del concorso Superenalotto /SuperStar n.82 di oggi è: 1, 20, 26, 54, 59, 74. Numero Jolly: 52. Numero SuperStar: 62. A disposizione degli scommettitori ci sarà quindi a disposizione, giovedì prossimo, l'incredibile cifra di 185 milioni di euro. Si tratta del montepremi più alto in assoluto.



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.82 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 51.421,20

Punti 4: 656 totalizzano Euro: 397,60

Punti 3: 29.118 totalizzano Euro: 27,03

Punti 2: 481.281 totalizzano Euro: 5,08



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: NESSUNO

Punti 3SS: 135 totalizzano Euro: 2.703,00

Punti 2SS: 1.801 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.559 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 26.728 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 18.096 totalizzano Euro: 452.400,00 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 185.700.000,00



Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:



BARI 72 08 01 28 05

CAGLIARI 31 08 73 67 19

FIRENZE 20 63 61 60 27

GENOVA 35 80 53 23 90

MILANO 79 39 06 48 50

NAPOLI 46 71 63 66 29

PALERMO 43 61 62 60 07

ROMA 88 28 23 60 49

TORINO 13 68 23 82 76

VENEZIA 43 56 16 88 74

NAZIONALE 32 08 01 69 58



10eLOTTO - NUMERI VINCENTI 01 08 13 20 28 31 35 39 43 46 56 61 63 68 71 72 73 79 80 88

NUMERO ORO: 72

DOPPIO ORO: 72 8

Martedì 9 Luglio 2019, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 21:05

