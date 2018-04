Superenalotto, il jackpot di sabato vale 129 milioni: il più alto al mondo

Roma - Il Superenalotto continua a volare e per il concorso di sabato metterà in palio il più alto jackpot al mondo, pari a 129 milioni di euro. La sestina - ricorda l'agenzia Agimeg - sfugge da più di otto mesi e il jackpot precede in questo momento sia i 24 milioni dell'Eurojackpot, sia i 17 milioni dell'Euromillions, ma anche le lotterie statunitensi Powerball (106 milioni di dollari, circa 86 milioni di euro) e MegaMillions (55 milioni di dollari, 44,5 milioni di euro).



Il '6' manca per l'esattezza dal 1° agosto 2017, quinta vincita più alta di sempre ma sempre più vicina alla quarta posizione. La classifica vede in testa i 177,7 milioni vinti con un sistema nell'ottobre 2010, seguiti dai 163,5 milioni centrati a Vibo Valentia nell'ottobre 2016, poi dai 147,8 milioni vinti a Bagnone (MS) nell'agosto 2009 e infine dai 139 milioni vinti a Parma e Pistoia nel febbraio 2010, un traguardo che potrà essere raggiunto a fine mese.

Venerdì 13 Aprile 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 11:24

