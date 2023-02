Superenalotto, cos'è il sistema di 90 quote da 5 euro: dove è stato vinto il premio per il 6 da 371 milioni

Il 6 da oltre 371 milioni di euro centrato questa sera al SuperEnalotto, dopo un'assenza di quasi due anni, è stato realizzato grazie alla "Bacheca dei sistemi", con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna: ogni vincitore - ogni singolo può avere anche acquistato più quote - porta a casa circa 4 milioni di euro. Essendo un sistema venduto nelle varie ricevitorie, è possibile che i vincitori siano "sparsi" in più città d'Italia.

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni: i numeri vincenti. Sistema di 90 quote da 5 euro

Che cos'è la Bacheca dei sistemi

La Bacheca dei sistemi - spiega Agipronews - è la "lavagna virtuale" in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco. L'ultimo Jackpot vinto con la "Bacheca dei sistemi" risale ai 177 milioni vinti il 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.