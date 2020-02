Superenalotto, centrato il 5+1 a Mantova: premio da mezzo milione di euro

Colpo grosso a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, dove al Superenalotto è stato centrato un 5+1 dal valore di 552.819,62 euro. È stato realizzato tramite schedina 5 pannelli, presso il punto vendita Tabaccheria Benedusi, situato in Via Matteotti, 65. Il Jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 è di 22.000.000.

LEGGI ANCHE Vince un milione a Roma giocando solo un euro: i numeri vincenti del MillionDay

LEGGI ANCHE Superenalotto, chi ha vinto i 67 milioni? Rumors alla Spezia: «Un operaio o un pensionato»

Ultimo aggiornamento: 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA