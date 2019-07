CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Luglio 2019, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A San Leo, ridente borgo sulle colline romagnoli che nel 962 si autoproclamò con Berengario capitale d'Italia, l'hanno cercato fino all'ultimo momento utile. Ma niente, è andata a vuoto la caccia all'uomo, anzi al fortunato che lo scorso 20 aprile ha giocato al Bar Sport di Pietracuta 3 euro al Superenalotto - concorso Pasqua 100x100 - ma non si è accorto di aver vinto 100mila euro. Troppo tardi, perché venerdì 19 luglio è scaduto il termine ultimo per riscuotere il bottino, con il premio che ritornerà allo Stato come prevede la legge. Tutto questo accade in Italia mentre il Superenalotto ha raggiunto il jackpot da primato da 193 milioni di euro. È record europeo, strappato all'Inghilterra dove i coniugi Bayford nel Suffolk, vinsero la bellezza di 190 milioni di euro il 10 agosto 2012.