SuperEnalotto, jackpot da record sfiorato a Parabiago: un "5+1" da 714mila euro

SuperEnalotto, la Lombardia vicina al nuovo record: a Parabiago (Milano) centrato un "5+1" da 714mila euro, il Jackpot sfiora i 234 milioni. Nel concorso di martedì 5 luglio, la prima estrazione della settimana, il "6" continua la sua assenza, ma c'è chi può festeggiare comunque.

Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, con il Jackpot che vola a 233,9 milioni di euro, il premio più alto nella storia del gioco. Nel concorso di martedì 5 luglio, rileva agipronews, è stato però centrato un "5+1" da 714.654,88 euro a Parabiago, in provincia di Milano: la giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Montoli in via Cesare Battisti 65/67.

APPROFONDIMENTI IL GIOCO SuperEnalotto, Campania a segno: a Napoli centrato un 5 da 32mila... LA VINCITA SuperEnalotto: vinti 77mila euro in un tabacchi di Napoli

L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (Fermo), mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.