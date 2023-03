Superenalotto, centrato il 6: vinti 73 milioni di euro (con schedina da 2 euro). È la prima volta online

Centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot da 73 milioni di euro. È la prima volta che il montepremi viene vinto da una giocata effettuata online. La sestina vincente è 4, 15, 26, 27, 72, 82. Numero Jolly 89. Superstar: 12. A vincere il jackpot è stato un giocatore che ha compilato una scommessa da due euro online. Si tratta del secondo 6 vinto nel 2023, dopo quello record da 371,1 milioni di euro centrato il 16 febbraio scorso, dopo un'assenza di quasi due anni. A vincere, in quell'occasione, era stato un sistema da 90 schedine per un totale circa di 4 milioni per ogni vincitore.

La classifica delle vincite al Superenalotto

Con quella di stasera sono 127 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Ecco la Top 10 dei Jackpot più alti della storia:

1 16/02/23 371.133.424,51 Bacheca dei Sistemi

2 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO)

3 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

4 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

5 22/5/21 156.294.151,36 euro. Montappone (FM)

6 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

7 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

8 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

9 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)

10 19/05/12 94.836.378,29 euro Catania (CT) RED/Agipro