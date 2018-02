È stato interrogato a Napoli il 45enne che avrebbe trascorso la prima notte con Susy Paci, la 49enne di Subbiano di cui non si hanno più notizie dal 23 gennaio scorso. L'uomo, che non è indagato, non avrebbe fornito particolari spunti per le indagini confermando di non aver più visto la 49enne dal 24 gennaio ma di aver intuito un possibile spostamento verso Salerno. Intanto le indagini proseguono attraverso l'esame dei social e delle caselle mail da parte della polizia postale: l'attività più recente sembrerebbe quella su twitter. La famiglia dal canto suo ha ricevuto messaggi di solidarietà confermando di non aver avuto più contatti con la 49enne.

Venerdì 9 Febbraio 2018, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 22:52

