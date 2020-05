Taleggio ritirato dal commercio dalla Coop: rischio ​listeria in due lotti

Ultimo aggiornamento: 19:46

La Galbani ha dovuto ritirare dal commercio due lotti di Taleggio DOP per possibile presenza del batterio listeria monocytogenes, rilevata in autocontrollo. Il marchio del prodotto è Galbani. I lotti coinvolti dal richiamo sono, con scadenze 19/06/2020 e 20/06/2020. Galbani ha invitato i consumatori a controllare il lotto del prodotto eventualmente acquistato, a non consumarlo e a restituirlo.