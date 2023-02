Tamara Pisnoli a casa della Blasi, l'ultima cena prima della condanna: c'erano anche Mammucari, il cugino di Totti e il figlio Cristian

Qualche settimana fa era a cena a casa di Ilary Blasi, con Teo Mammucari che "giocava" a fare l'ipnosi sull'ex moglie di Francesco Totti, serena e tranquilla. Ma quella per Tamara Pisnoli è stata l'ultima cena pubblica prima della condanna. Sette anni e due mesi di reclusione per rapina e tentata estorsione: è questa la sentenza del tribunale di Roma per Tla 39enne, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi.

Tamara Pisnoli, Antonello Ieffi (l'imprenditore vittima di rapina ed estorsione): «Lei bella, disinvolta e spietata come un boss»

Tamara Pisnoli a cena da Ilary

Scarpe scure, pantaloni scuri e dolcevita chiaro. Tamara Pisnoli è a casa di Ilary, nella magione dell'Eur, mentre va in onda il Festival di Sanremo 2023. Con loro Teo Mammucari fresco di addio a Le Iene. Una cena tra amici in cui, nelle condivisioni social, fanno capolino anche dei personaggi inaspettati: presenti infatti anche l'ex di Daniele De Rossi, con il nuovo marito Stefano Mezzaroma, e Angelo Marozzini, cugino di Francesco Totti, a quanto pare rimasto legatissimo a Ilary. Presenti anche il giovane Cristian Totti con la fidanzata Melissa e la sorella Silvia, con il cognato Ivan.

La ricostruzione dei fatti

Perché è stata condannata Tamara? I fatti risalgono al 2013, Tamara, figlia di Massimo Pisnoli, ucciso a Roma nel 2008 a colpi di arma da fuoco per motivi legati a una rapina, pretendeva (con la forza) dall’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri, un bonifico di 150mila euro (dopo avergliene dati 84mila). All'epoca lei e De Rossi si erano già lasciati. Stessa sentenza anche per Francesco Camilletti e Francesco Milano, che avrebbero costretto Ieffi a recarsi presso l’abitazione della Pisnoli, dove l’imprenditore sarebbe stato picchiato per convincerlo a versare la somma richiesta. Perché quello che accade nell’appartamento di Tamara Pisnoli è proprio questo: un pestaggio con calci e pugni e una richiesta che arriva fino a 200mila euro. «Portatelo via, fategli fare quel bonifico e poi ammazzatelo» dice la Pisnoli. A quel punto, Ieffi si finge morto e viene abbandonato su un marciapede. Poi la denuncia che si conclude con la sentenza di oggi.

Tamara Pisnoli e le relazioni pericolose a Roma: per i pm chiese aiuto ai Casamonica

La vita sentimentale (burrascosa) di Tamara

Una sentenza per la quale Tamara Pisnoli rimane stupita. «È una storia di 10 anni fa che inizia con una truffa nei miei confronti - spiega in una precedente intervista - e nella quale riconosco l’unica colpa di frequentazioni sbagliate, scomparse da anni dalla mia vita». Ma sulla vita della 39enne diversi momenti bui. A partire dalle nozze tra gladiatori e carrozze con il calciatore nel 2006. Lei all'epoca era ballerina a Sarabanda. Poi nel 2008 l'omicidio del padre, nel 2009 il divorzio da de Rossi per motivi mai spiegati. Da quel momento la vita sentimentale di Tamara Pisnoli è altalenante. Dopo un flirt con Fabrizio Corona, inizia una relazione con Arnaud Mimram, ex di Claudia Galanti. I due si sposano, ma lui finisce in galera. Poi nel 2016 arrivano le terze nozze: questa volta con Stefano Mezzaroma.