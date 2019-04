Venerdì 26 Aprile 2019, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 16:26

Un tamponamento a catena, due feriti gravi e 8 chilometri di coda. Nell'incidente di ieri mattina alle 7 sull'autostrada A1 direzione Napoli, all'altezza del comune di Ferentino, ci sono due eroi. Due carabinieri in servizio all'VIIIReggimento Lazio che, liberi dal servizio e con la propria auto, hanno contribuito a liberare i feriti rimasti intrappolati in un'auto. Mentre uno riusciva a domare un principio di incendio, l'altro, abilitato alle manovre di blsd, rianimava con massaggio cardiaco il passeggero tamponandone il sanguinamento dalla testa e consegnandolo, insieme all'altro uomo nella stessa macchina, ai sanitari del 118 che li hanno elitrasportati al Policlinico Umberto I in prognosiriservata.