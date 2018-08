Ivrea, tamponano un tir: 16enne muore nell'auto guidata dalla madre, altre 2 ragazze in ospedale

LEGGI ANCHE

Una sedicenne francese è morta, la madre e due amiche sono rimaste ferite oggi nel tamponamento tra un' auto e un tir avvenuto in un'area di servizio sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, raccordo tra la A4 Torino-Milano e l'A5 Torino-Aosta. La vittima e i feriti erano tutti a bordo della vettura che si è incastrata sotto il rimorchio del camion.L'incidente è avvenuto all'interno della stazione di servizio di Viverone Sud. La ragazza si trovava sul lato del passeggero dell' auto, una Nissan Qashqai guidata dalla madre. Le cause del tamponamento sono ancora in fase di accertamento. L'urto è stato molto violento e la sedicenne è morta sul colpo. La madre e altre due ragazze sono ricoverate in ospedale. Nessuna risulta al momento in pericolo di vita.