Tamponi, arrivano i nuovi "in fluorescenza": come funzionano e perché sostituiranno i molecolari

Cosa sono i tamponi "in fluorescenza"?

Fisicamente si tratta di un cotton fioc da infilare nella narice, esattamente come il rapido classico, il cosiddetto antigenico. In pratica il test in fluorescenza utilizza un metodo definito semiquantitativo che legge in fluorescenza, appunto, la presenza del virus e la quantifica. L'unità di misura è chiamata COI (Cut Off Index). Se il COI supera quota 10 la positività è pressoché certa e rende...

